Президент Армении принял министра внешних связей Бразилии

Президент Армении Серж Саргсян 17 ноября принял министра внешних связей Бразилии Алоизио Нуньеса Ферейру.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя и высоко оценив межгосударственные отношения, основанные на исторической дружбе между армянским и бразильским народами, Серж Саргсян подчеркнул личный вклад господина министра в укрепление этой дружбы.

Президент с теплом вспомнил свой визит в Бразилию в августе 2016 года и плодотворную и конструктивную встречу с президентом Мишелем Темером. Серж Саргсян подчеркнул, что Армения готова продолжать углублять отношения и сотрудничество с Бразилией, которая пользуется высокой репутацией и имеющей серьезную роль в регионе и на международной арене.

Собеседники с удовлетворением отметили помощь Армении и Бразилии друг другу не только в двусторонних отношениях, но и в рамках международных организаций. Министр внешних связей Бразилии отметил, что подходы двух дружественных стран совпадают или находятся очень близко друг к другу по многим вопросам.

Алоизио Нуньеса Ферейро подтвердил позицию своей страны, поддерживающей посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Он выразил слова благодарности большой армянской общине в Бразилии, подчеркнув, что армян глубоко уважают в Бразилии, а граждане Бразилии в то же время тесно связаны со своими корнями и являются очень патриотическими людьми, которые в значительной степени способствуют укреплению армяно-бразильских отношений.

Феррейро выразил надежду, что его визит в Армению придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и наметит новые горизонты партнерства.