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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-11-17


ЕРЕВАН, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 ноября, курс доллара США сократился на 0.64 драмa и составил 486.78 драм. Курс евро вырос на 0.22 драмa и составил 574.01 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 8.17 драм. Курс британского фунта вырос на 2.08 драмa и составил 644.89 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 60.82 драмa и составила 20032.43 драм. Цена серебра сократилась на 1.53 драмa и составила 266.68 драм. Цена платины сократилась на 113.18 драмa и составила 14570.47 драм.



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