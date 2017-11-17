Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Дата предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не уточнена


Дата предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не уточнена.

Предстоящая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене может состояться 6-го, 7-го или 8-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньесом Феррейра «Дата и время пока окончательно не определены, но стороны дали свое согласие на проведение данной встречи. Возможно, встреча состоится в промежутке между 6-м и 8-м декабря», – сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 14 и 16 ноября провели отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По итогам встреч сопредседатели выступили с совместным заявлением.

«Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также другие вопросы, поднятые сопредседателями в Женеве. В ходе совещаний сопредседатели и министры рассмотрели ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Министры договорились провести совместное заседание в рамках министерского саммита ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено завершению работ по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1323 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1200 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1127 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1107 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации