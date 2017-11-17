Дата предстоящей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана пока не уточнена.

Предстоящая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вене может состояться 6-го, 7-го или 8-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии Алоизио Нуньесом Феррейра «Дата и время пока окончательно не определены, но стороны дали свое согласие на проведение данной встречи. Возможно, встреча состоится в промежутке между 6-м и 8-м декабря», – сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 14 и 16 ноября провели отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. По итогам встреч сопредседатели выступили с совместным заявлением.

«Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также другие вопросы, поднятые сопредседателями в Женеве. В ходе совещаний сопредседатели и министры рассмотрели ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Министры договорились провести совместное заседание в рамках министерского саммита ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено завершению работ по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.