Фильм «Мики- армянский герой» уже в доступе в интернете

Фильм «Мики- армянский герой», рассказывающий о капитане сборной Армении и полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Генрихе Мхитаряне, уже находится в доступе в интернете. Как передает «Арменпресс», фильм снят MUTV-«Манчестер Юнайтед».

MUTV-«Манчестер Юнайтед» несколько месяцев снимали картину в Англии и в Армении; картина рассказывает о спортивном пути Генриха Мхитаряна, с собственного двора до «Манчестер Юнайтед». Генрих Мхитарян рассказывает также о своем отце, о трудностях и достижении поставленной цели.