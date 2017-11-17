Турция на тысячи световых лет далека от сути карабахской проблемы: отклик МИД Армении на заявления Эрдогана
10:32, 17 Ноябрь, 2017
Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя, по просьбе «Арменпресс» , заявления президента Турции Эрдогана, сделанные им турецким журналистам после встречи с президентом РФ Путиным.
«Эти комментарии еще раз показывают, что Турция на тысячи световых лет далека от сути и содержания карабахской проблемы. Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта»,- заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.Турецкая газета Star процитировала слова Эрдогана по итогам его визита. По словам президента Турции Эрдогана, он обсудил с Путиным вопрос карабахского конфликта. Он снова упомянул резолюцию ООН об освобождении 5 областей.
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