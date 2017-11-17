Турция на тысячи световых лет далека от сути карабахской проблемы: отклик МИД Армении на заявления Эрдогана

Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя, по просьбе «Арменпресс» , заявления президента Турции Эрдогана, сделанные им турецким журналистам после встречи с президентом РФ Путиным.

«Эти комментарии еще раз показывают, что Турция на тысячи световых лет далека от сути и содержания карабахской проблемы. Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта»,- заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

процитировала слова Эрдогана по итогам его визита. По словам

Турецкая газета Starпрезидента Турции Эрдогана, он обсудил с Путиным вопрос карабахского конфликта. Он снова упомянул резолюцию ООН об освобождении 5 областей.