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Турция на тысячи световых лет далека от сути карабахской проблемы: отклик МИД Армении на заявления Эрдогана


Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя, по просьбе  «Арменпресс» ,  заявления президента Турции Эрдогана, сделанные им турецким журналистам после встречи с президентом РФ Путиным.

«Эти комментарии еще раз показывают, что Турция на тысячи световых лет далека от сути и содержания карабахской проблемы.  Турции надо держаться по возможности дальше от процесса урегулирования карабахского конфликта»,- заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Турецкая газета Star процитировала слова Эрдогана по итогам его визита. По словам президента Турции Эрдогана, он обсудил с Путиным вопрос карабахского конфликта. Он  снова упомянул резолюцию ООН об освобождении 5 областей.

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