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Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов


Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания одобрило проект закона РА о  ратификации соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного  кредита на сумму 100 миллионов долларов США.

Как сообщил сегодня на заседании правительства заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, согласно подписанному 24 октября соглашению, Россия предоставит государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.

На основе данного соглашения МО Армении и ОАО «Рособоронэкспорт» подпишут отдельные договоры о порядке, сроках, предоставлении информации по поводу использования техники и вооружений, предоставляемых в рамках данного соглашения и прочих деталей технического характера.

Одновременно, правительство Армении посчитало необходимость ратификации данного соглашения неотложной.

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