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Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву


Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

 17-19 ноября Председатель НС Армении Ара Баблоян будет находиться в Москве – для участия в организуемых в рамках Дней культуры Армении в России мероприятиях.

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