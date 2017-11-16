Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

17-19 ноября Председатель НС Армении Ара Баблоян будет находиться в Москве – для участия в организуемых в рамках Дней культуры Армении в России мероприятиях.