Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов считает проект госбюджета реалистичным

В НС Армении продолжается обсуждение проекта закона Армении «О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

Бюджет должен исходить из программы правительства, представившего данный документ. Как передает «Арменпресс», об этом заявил сегодня в Национальном Собрании Армении зампредседателя НС Армении, секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов при обсуждении проекта закона Армении «О Государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

«Проект госбюджета РА на 2018 г. отражает предвыборную программу РПА и ее коалиционного партнера АРФД, 5-летнюю программу правительства Армении.

По меньшей мере, непонятно, когда в представленном документе пытаются найти вещи, которых здесь объективно быть не может. Мы никогда не говорили, что одним взмахом должна исчезнуть бедность, не говорили, что зарплаты, пенсии должны повыситься на 100 %. Мы провозгласили 2017 год годом создания экономических условий для экономического роста, а в 2018 году мы будем добиваться 5-процентного экономического роста», – сказал зампредседателя НС Армении, секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, Армения по итогам 8 месяцев опережает других в регионе СНГ. «Для сравнения скажу, что мы наметили, что будем добиваться 4.5-5-процентного экономического роста, тогда как в бюджете Азербайджана намечено 0.9% экономического роста»,- – сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

По его словам, представленный бюджет реалистичен и дает возможность для обеспечения долгосрочного роста. Данный проект бюджета направлен на стабилизацию и исходит из логики повышения безопасности Армении.