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Тема «Азербайджанской прачечной» будет обсуждена в ПАСЕ отдельным докладом


В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обсуждена очередная инициатива, касающаяся вопроса об отмывании денег, в том числе и так называемой «Азербайджанской прачечной». Об этом сообщает руководитель делегации Армении в ПАСЕ, зампредседателя Национального Собрания РА Арпинэ Ованнисян. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook.

Как пишет зампредседателя Национального Собрания РА Арпинэ Ованнисян, в эти дни в Париже состоялись заседания комитетов ПАСЕ по юридическим  вопросам и правам человека, по политическим вопросам, а также Мониторингового комитета.

«В комитете ПАСЕ по юридическим  вопросам и правам человека обсуждалась очередная инициатива, касающаяся вопроса об отмывании денег, в том числе и так называемой „Азербайджанской прачечной”. Примечательно, что по инициативе именно этого Комитета эта тема станет отдельным докладом», – сообщает руководитель делегации Армении в ПАСЕ, зампредседателя Национального Собрания РА Арпинэ Ованнисян.

По ее словам, на заседании Комитета по политическим вопросам были также обсуждены 2 доклада, касающиеся финансирования ИГИЛ, а также влияния в регионе последствий сирийского кризиса. Кроме того, в комиссии подвели итоги прошедшего в Страссбурге форума на тему «Является ли популизм проблемой»».  

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