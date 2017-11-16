Четырехдневка НС Армении. Продолжаются обсуждения госбюджета на 2018 год: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутатов. В начале заседания депутаты приветствовали делегацию парламента Нидерландов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

После этого продолжатся обсуждения госбюджета на 2018 год.