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Четырехдневка НС Армении. Продолжаются обсуждения госбюджета на 2018 год: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутатов. В начале заседания депутаты приветствовали делегацию парламента Нидерландов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

После этого продолжатся обсуждения госбюджета на 2018 год.

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