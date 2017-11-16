Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения: Путин

Россия и Армения едины в вопросе высокой оценки многоуровнего сотрудничества между обеими странами. Двусторонние связи динамично развиваются по всем направлениям, как в двустороннем формате, так и в сотрудничестве в различных организациях – СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом в Третьяковской галерее заявил президент РФ В.В.Путин.

По завершении переговоров высокого уровня в Москве Президенты Серж Саргсян и Владимир Путин посетили Третьяковскую галерею, где при участии руководителей двух стран состоялась торжественная церемония официального открытия "Дней культуры Армении в России".



Мероприятие началось с выставки великого армянского живописца Мартироса Сарьяна, в которой представлено почти три десятка исключительных работ Сарьяна из Национальной картинной галереи Армении, Ереванского Дома-музея Мартироса Сарьяна и из собрания Третьяковской галереи, которые создавались знаменитым мастером в ходе путешествий по странам Ближнего Востока, а также на основании воспоминаний об этих путешествиях.



После осмотра выставки Президенты Армении и России в зале Врубеля Третьяковской галереи выступили с речами. Во время мероприятия Президент РФ Владимир Путин вручил Президенту Сержу Саргсяну украденный из Армении в 1995 году холст знаменитого художника Михаила Врубеля "Демон и Ангел с душой Тамары". О намерении российской стороны передать эту картину Армении Президент РФ заявил ещё 15 марта с.г. во время встречи в Москве с Президентом Сержем Саргсяном.

«Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Нас сближает общая история, духовное родство, искренние интересы к традициям и обычаям, семейные узы.Нас объединяет многовековая общая история. Неслучайно то особое внимание, которое мы уделяем гуманитарному сотрудничеству. Дни культуры Армении — это еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа»,- сказал Путин.



«В этом году мы отмечаем двадцать пять лет со дня установления дипломатических связей между нашими странами, — отметил Владимир Путин. — А в августе — двадцать лет договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Нас сближает общая история, духовное родство, искренние интересы к традициям и обычаям, семейные узы», - сказал он.



Речь Путина во время торжественной церемонии в Третьяковской галерее.

«Серж Азатович, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в государственной Третьяковской галерее на торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России.Сегодня в ходе переговоров с Сержем Азатовичем мы были едины в высокой позитивной оценке многопланового взаимодействия наших стран. Оно успешно и динамично развивается по всем направлениям, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних организаций в СНГ, ОДКБ, Евразийском экономическим союзе.

В этом году мы отмечаем ряд важных, значимых для нас дат. В апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических связей, а в августе – 20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения. Наши страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнёрского стратегического взаимодействия.

Нас сближают общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга. Человеческие, дружеские, семейные узы, которые уходят вглубь веков, передаются через поколения.

И не случайно особое внимание мы всегда уделяли развитию гуманитарного сотрудничества, поддержанию тесных контактов в области культуры, образования, искусства.

Дни культуры Армении – еще одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны.

И здесь хотел бы отметить насыщенность и разнообразие программы предстоящих мероприятий, которые пройдут по всей России до конца ноября. Это выступления Ереванского драматического театра, концерты государственного молодежного оркестра и ансамбля танца, показы фильмов, выставки ювелирных изделий и национальных костюмов.

Сегодня в Храмовом комплексе Армянской апостольской церкви в Москве с успехом состоялось выступление государственного камерного хора «Овер». Также приняла гостей выставка архитектурных памятников-хачкаров. В Третьяковской галерее открывается выставка работ народного художника СССР Мартироса Сергеевича Сарьяна, выдающегося живописца, органично объединившего в своем творчестве стиль русской школы, традиции Востока и европейского искусства XX века. Его работы, имя – это наше общее достояние. И конечно, гордость и Армении и России.Именно такие яркие, открытые проекты как Дни культуры сближают и объединяют нас, вызывают у людей неподдельные чувства, служат укреплению дружбы и сотрудничества. Убежден, гуманитарная сфера и впредь будет играть ключевую роль в нашем взаимодействии, отвечающем интересам народов двух стран.Уважаемые дамы и господа! Я рад сегодня передать Сержу Азатовичу картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Она была написана в 1891 году и входит в знаменитую серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон».У этого полотна сложная, я бы сказал драматическая история. Более 20 лет назад, в 1995 году оно было похищено из музея Русского искусства в Ереване. В прошлом году картина была найдена. Лучшие реставраторы Третьяковской галереи вернули ей первозданный вид. Вот только сейчас нам об этом рассказывали: семь месяцев работали каждый день. И теперь посетители музея Русского искусства в Ереване вновь смогут увидеть работу знаменитого российского художника.

В заключение хотел бы поблагодарить всех участников и организаторов Дней культуры Армении в России, а их гостям хочу пожелать ярких запоминающихся впечатлений.

Благодарю вас за внимание».