Подписание соглашения ЕС-Армения даст инвесторам двойные преимущества: интервью посла Лакота

В сентябре Джонатан Лакот был назначен на пост посла Франции в Армении. Джонатан Лакот, которому 15 сентября исполнится 45 лет, с марта 2014 года был вице-послом Франции в Великобритании.



До этого он занимал различные должности в центральном аппарате МИД Франции, работал в дипломатических представительствах Франции в Берлине, Подгорице и Белграде.



«Арменпресс» побеседовал с новоназначенным послом об армяно-французских отношениях, предстоящем подписании соглашения Армения-ЕС, ходе переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и пр.

-Г-н посол, прежде всего, хотелось бы узнать ваше мнение об уровне армяно-французских отношений. Как вы их оцениваете, какие акценты вы бы выделили?

-Армяно-французские отношения являются совершенно особенными, они основаны на вековой дружбе. Богатство этих отношений обусловлено качеством связей между нашими странами. Диалог между нашими странами характеризуется 2-сторонними визитами на всех уровнях, начиная от высочайшего, и до уровня гражданского общества и местного самоуправления. Францию и Армению связывают тесные отношения в культуре и образовании, чему свидетельством – Французский университет и школа в Армении.

-Вы высказались о сотрудничестве Франции и Армении в области политики. Что вы скажете об экономике? Какие показатели вы бы выделили?

-Укрепление наших торгово-экономических связей – один из приоритетов моей деятельности. Будучи инвестором первого плана в Армении, Франция продолжает оставаться весьма скромным торговым партнером. Есть перспективные отрасли: сельское хозяйство, энергетика, ИТ-отрасль, туризм, здравоохранение, в которых наши страны могли бы сотрудничать. В этом аспекте важным событием станет подписание сотрудничества ЕС-Армения, что ;позволит Армении иметь инвестиционные преимущества, с позиций доступности рынков ЕАЭС и облегченного режима трансферов с ЕС.

-Какие приоритеты в сфере экономкического сотрудничества вы видите? Какие проблемы, по вашему мнению, имеются в стране для бизнес-инвестиций?

-Для большинства бизнесменов и инвесторов Армения представляет большой интерес, поскольку она является мостом в сторону ЕАЭС и Ирана, пользуясь, одновременно, льготным режимом с ЕС. Для бизнесменов и инвесторов Армения должна предоставить четкие, беспристрастные правила ведения бизнеса в налоговой, таможенной и правовой сферах. Я приветствую реформы армянского правительства в этом направлении. Приоритетом станет укрепление армяно-французского институционального сотрудничества. В частности, мы имеем пример совместной работы Бизнес-Франса и Фонда развития Армении в вопросе привлечения инвестиций в Армению. Это сотрудничество помогло в вопросе сотрудничества между органами самоуправления обеих стран, причем, в области малого и среднего бизнеса.

-Довольно интенсивно разворачивается и сотрудничество в области культуры. Как вы представляете будущие акценты в этом плане?

- Сотрудничество в области культуры между Францией и Арменией довольно активное, включая различные области, например – кино. В этом аспекте посольство продолжит поддерживать узнаваемость французской кинопродукции, принимая участие в таких кинофестивалях, как «Золотой абрикос», «РеАнимация», «Ролан Быков».

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