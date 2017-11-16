Предстоящие новости: 16.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 16-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении.

В НС Армении продолжется обсуждение госбюджета на 2018 год. Кроме того, в НС Армении будет сделано совместное заявление спикера Национального Собрания Армении Ара Баблояна и спикера Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кнолл.

В Матенадаране состоится встреча лауреата премии президента Армении в сфере ИТ 2017 года Тони Фаделя с представителя сферы ИТ Армении.

Сегодня, 16-го ноября, состоится отбытие в село Мартуни, где состоится подведение итогов сотрудничества 8 общественных организаций, начавшегося в рамках мероприятий по 100-й годовщине Геноцида армян.

В «Айордац тун» города Гюмри состоится открытие Образовательного фестиваля, посвященного Международному дню студентов.

Сегодня, 16-го ноября, состоится пресс-конференция литературоведов Армена Аванесяна и Аркменика Никогосяна.

В Национальном музее-институте архиыектуры имени Таманяна откроется выставка, посвященная 10-летию Северного проспекта.

Сегодня, 16-го ноября, состоится официальное открытие офиса компании BLS International в Армении.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter