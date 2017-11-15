В Житомире открылась выставка работ Ивана Айвазовского

В Житомире открылась выставка к 200-летию со дня рождения выдающегося пейзажиста, основателя маринизма, творчество которого вобрало лучшие традиции армянской и украинской культур, художника Ивана Константиновича Айвазовского.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, исполнительный директор Житомирской Армянской Общины «Эребуни» Ваге Петросян отметил, что вниманию посетителей были представлены интересные и малоизвестные стороны великого гения Айвазовского, который стоял у истоков украинского пейзажа и одним из первых обратился к живописной красоте украинской природы и сельского быта.

В открытии выставки, состоявшемся в Житомирской областной универсальной научной библиотеке имени Ольжича, приняли участие представители городских властей, польской, чешской, армянской общин, жители города.

Председатель Союза армянской молодежи Украины передал собравшимся приветственные слова Главы САУ Вилена Шатворяна.

Организаторами выставки были представлены репродукции сравнительно малоизвестных произведений великого художника, посвященных Украине и Армении, работ религиозного характера, икон.

Также в экспозиции впервые были представлены уникальные копии материалов, на которых изображена семья художника, отдельные страницы его жизни.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 ноября.