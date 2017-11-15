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Азиатские индексы снизились - 15-11-17


ТОКИО, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.57% и составил 22028.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1744.01 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.79% и составил 3402.52 пункта, а HANG SENG снизился на 1.03% и составил 28851.69 пункта.



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