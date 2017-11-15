Reuters: военные Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны

Министр финансов Зимбабве Игнасиус Чомбо взят в среду под стражу занявшими столицу военными. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в кабинете министров.

По данным агентства, Чомбо был сподвижником супруги 93-летнего президента страны Роберта Мугабе Грейс. Последняя же является основным политическим соперником бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагву, отстранение которого с поста 6 ноября побудило военных к решительным действиям.

Ранее в среду стало известно, что группа военнослужащих взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации Зимбабве в столице страны Хараре. Вооруженные солдаты заняли и центр города, где были слышны взрывы. По данным агентства Франс Пресс, выстрелы раздались у резиденции Мугабе. Сами военные уверяют, что ни о каком государственном перевороте речь не идет, президент в безопасности, а их цель - "призвать к ответственности преступников вокруг него".

Военные активизировались после того, как правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" обвинила в измене и подстрекательстве к мятежу командующего ВС страны Константино Чивенгу. Ранее тот заявил о готовности вмешаться, чтобы прекратить гонения на сторонников Мнангагву, которого считали преемником Мугабе.





