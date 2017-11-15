В квартире жены Джигарханяна прошли обыски

Обыски прошли в квартирах жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской и ее официального представителя. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщила сама представитель супруги актера Ирина Мазур.

"Обыски были проведены… на квартире у (супруги Джигарханяна Виталины) Цымбалюк-Романовской, были изъяты загранпаспорт Армена Джигарханяна и его медицинские документы, а также записи концертов и спектаклей Цымбалюк-Романовской", — сказала Мазур.

Она также добавила, что у нее при обыске было изъято завещание Джигарханяна, которое его жена оставила ей на хранение, когда уезжала в Грузию.

"При обыске у меня изъяли доверенность, что лишает Цымбалюк-Романовскую права на защиту", — сообщила Мазур, добавив, что обыски, по ее мнению, могут быть связаны с борьбой за наследство.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.