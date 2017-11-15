Армения и РФ продолжают углублять стратегическое и союзническое сотрудничество: Визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ

Президент Серж Саргсян по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 15 ноября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Москву.



Президент Саргсян встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств - стратегических партнёров в ходе переговоров обсудят повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей. Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы.

Армения и РФ продолжают углублять стратегическое и союзническое сотрудничество по всем направлениям, что началось после установления дипломатических отношений и продолжало последовательно развиваться; обе страны тесно сотрудничают в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Очередной визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ откроет новую возможность обсудить повестку армяно-российских отношений, перспективы укрепления и развития межгосударственных связей.

«Арменпресс» представляет динамику развития армяно-российского сотрудничества по разным направлениям.

Двусторонне сотрудничество, подписанные документы

Дипломатические отношения между Арменией и РФ установились 3-го апреля 1992 года. После установления дипломатических отношений между обеими странами было подписано более 250 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений, в том числе, 29-го августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Согласно Декларации о союзническом сотрудничестве, принятой 26-го сентября 2000 года и направленной к XXI веку, установлена решимость укрепления дружбы между обоими народами, союзнического сотрудничества по всем направлениям, интенсивного углубления отношений, путем установления мира, стабильности и гарантированной безопасности в регионе и во всем мире.

Взаимные визиты

Межгосударственным союзническим армяно-российским отношениям присуща интенсивность взаимных визитов на самом высоком и высоком уровнях.

Первый государтвенный визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ состоялся 23-25-го октября 2011 года, в результате чего был подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.

2-го декабря 2013 года с государтвенным визитом Армению посетил президент РФ В.В.Путин. В ходе визита были обсуждены вопросы развития сотрудничества между обеими странами, перспективы интеграционных процессов в евразийском пространстве для Армении.

24-го апреля 2015 года, с целью принять участие в мероприятиях по 100-й годовщине Геноцида армян, Армению посетил президент РФ В.В.Путин.

10-го августа 2016 года состоялся рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна в РФ.

Столь же динамично развивались и межпарламентские отношения между Арменией и РФ. Дважды в год, по очередности, в Армении и РФ проходят заседания межпарламетской армяно-российской комиссии.

2-3-го ноября 2015 года состоялся официальный визит председателя Совфеда Госдумы РФ Валентины Матвиенко в Армению.

30-31-го марта 2015 года состоялся рабочий визит председателя Госдумы РФ Сергея Нарышкина в Армению. Он посетил Ереван также в марте 2016 года, для участия в заседании ПА ОДКБ.

Официальный визит председателя НС Армении в РФ состоялся6-7-го июля 2014 года.

7-го апреля 2016 года состоялся официальный визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Премьер-министры Армении и РФ встречались 13-го апреля 2016 года в Москве, 20-го мая – в Ереване, 16-го ноября – в Москве. 24-25-го октября 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Ереване принимал участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Сотрудничество в военной отрасли

Сотрудничество в военной отрасли направлено на обеспечение безопасности обеих стран и стабильности в Закавказье. На территории Армении расположена 102-я российская военная база.

20-22-го января 2016 года в Ереване состоялось 10-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Соглано Договору о статусе пограничных войск РФ, находящихся на территории Армении от 30-го сентября 1992 года, они, совместно с армянскими пограничниками, осуществляют охрану государственной границы Армении с Ираном и Турцией.

В 2015 году РФ и Армениея ратифицировали соглашение о военном кредите, в рамках которого РФ поставляет Армении вооружения. Стороны планируют ратификацию еще одного соглашения о военном кредите на сумму в 100 млн долларов.

Экономическое сотрудничество

РФ является важным внешне-экономическим партнером Армении. В 2015 году 2-сторонний торгово-экономический оборот составил 1 млрд 173 млн долларов, что на 18% меньше, чем в 2014 году.

За январь-октябрь 2016 года 2-сторонний торгово-экономический оборот составил 1 млрд 76 млн долларов, что на 13.4% больше того же периода 2015 года.

Шри этом, экспорт армянских товаров за это время вырос на 52.8%, достигнув 295 млн долларов, импорт вырос на 8%.

РФ является основным инвестором в Армении. С 1991 года капитальные вложения из РФ достигли почти 4 млрд долларов, основные направления инвестиций – энергетика, банковская сфера, горная металлургия, строительство, связ и ИТ-отрасль.