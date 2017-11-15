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Европейские индексы снизились - 14-11-17


МОСКВА, 15 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.31% и составил 13033.48 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.49% и составил 5315.58 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7414.42 пункта, российский MICEX снизился на 0.04% и составил 2166.83 пункта, а RTSI снизился на 1.11% и составил 1138.34 пункта.



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