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На ратификацию правительства Армении представлено соглашение о предоставлении Россией государственного экспортного кредита


Правительство Армении на предстоящем 16 ноября заседании обсудит и представит в Национальное Собрание «Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита». Как сообщает Арменпресс, в повестке заседания правительства находится также вопрос о ратификации соглашения и постановлении считать проект закона неотложным.

Согласно соглашению, РФ предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 млн долларов для приобретения современного вооружения и техники.



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