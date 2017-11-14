На ратификацию правительства Армении представлено соглашение о предоставлении Россией государственного экспортного кредита

Правительство Армении на предстоящем 16 ноября заседании обсудит и представит в Национальное Собрание «Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Армения государственного экспортного кредита». Как сообщает Арменпресс, в повестке заседания правительства находится также вопрос о ратификации соглашения и постановлении считать проект закона неотложным.

Согласно соглашению, РФ предоставит Армении государственный экспортный кредит в размере 100 млн долларов для приобретения современного вооружения и техники.