Президент Республики Арцах посетил ряд воинских частей

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 14 ноября посетил село Талиш и ознакомился с проводимыми там строительными работами.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян созвал совещание по вопросам осуществляемых в Талише программ, дав конкретные поручения руководителям соответствующих органов.

В тот же день президент НКР посетил ряд воинских частей и один из участков карабахско-азербайджанской границы, ознакомился с ходом службы военнослужащих и их бытом, подчеркнув, что последовательное повышение боеспособности вооруженных сил, укрепление границы и оснащение ее современным оборудованием – одна из важнейших задач, стоящих перед государством, и власти сделают все возможное для ее надлежащего решения.