Опубликован доклад «Freedom on the Net 2017»: Армения вошла в список стран с «частично свободным интернетом»

Международная организация «Freedom House» опубликовала доклад «Freedom on the Net 2017», согласно которому Армения вошла в список стран с «частично свободным интернетом».

Как сообщает Арменпресс, Армения в докладе снизилась на два пункта по сравнению с предыдущим годом.

В тройку лидеров входят Эстония, Исландия и Канада. Худшими являются Иран, Эфиопия, Сирия и Китай.

Азербайджан с 58 пунктами заканчивает список частично свободных стран. Турция и Россия с 66 пунктами находятся в списке стран с несвободным интернетом.