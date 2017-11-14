Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-11-17

ЕРЕВАН, 14 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 ноября, курс доллара США вырос на 0.46 драмa и составил 488.03 драм. Курс евро вырос на 4.10 драмa и составил 571.73 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.19 драм. Курс британского фунта вырос на 1.67 драмa и составил 639.22 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 80.64 драмa и составила 20051.71 драм. Цена серебра сократилась на 0.93 драмa и составила 265.56 драм. Цена платины сократилась на 48.91 драмa и составила 14639.26 драм.