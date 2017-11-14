Турция не имеет никакого отношения к процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта: вице-спикер НС Армении

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается одним из ключевых вопросов политической повестки Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Несмотря на стремление Турции сыграть какую-либо роль в процессе урегулирования, этой стране нечего тут делать. Турция проводит преступную политику поддержки Азербайджана и закрывает границу с Арменией. Эта политика неприемлема и осуждаема», - сказал Шармазанов.

Он сказал, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ является единственным приемлемым форматом не только для армянских сторон, но и для международного сообщества. «Для обеспечения прогресса на переговорах необходимо немедленно выполнить принятые в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве соглашения. Без их реализации невозможно представить какой-либо прогресс в переговорах по урегулированию», - сказал Шармазанов.

Он заявил, что все попытки ограничить право народа Арцаха на свободное и независимое волеизъявление должны быть строго осуждены. Арцах объявил свою независимость в соответствии с международными нормами и законодательством СССР. Шармазанов подчеркнул, что нет альтернативы международному признанию Республики Арцах.