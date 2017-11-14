Лавров сообщил, что посетит на следующей неделе Ереван и Баку

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что намерен посетить в начале следующей недели Армению и Азербайджан, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В самом начале следующей недели запланированы мои визиты в Ереван и Баку. Прежде всего, эти визиты приурочены к 25-летию [установления] дипломатических отношений между РФ и, соответственно, Арменией и Азербайджаном", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

"Повестка дня будет включать двусторонние отношения, с каждой из этих стран они насыщенные и богатые. Будем говорить о региональной и международной проблематике, в том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана (в Женеве 16 октября - прим. ТАСС)", - отметил Лавров.





