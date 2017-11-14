Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС окажет влияние на инфляцию на около 1%: председатель ЦБ

Вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза окажет влияние на рост цен в Армении менее 1%. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян во время парламентских дебатов о внесении изменений в закон Армении «О Центральном банке».

«Мы провели расчеты, и у нас есть результаты того, насколько повлияет вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС на повышение цен. По нашим оценкам, влияние на повышение цен после начала таможенного кода будет составлять 0,41% с точки зрения пошлин и 0,5% по остальным пунктам. В целом, влияние будет меньше 1%», - сказал он.

Джавадян также сообщил, что нынешний рост цен в Армении составляет 1,2%. Он отметил, что рост цен наблюдается на рынке мяса и масла, однако добавил, что в то же время цены на некоторые продукты снизились.