В Иране около 12 тысяч домов разрушены в результате землетрясения

Порядка 12 тысяч домов были разрушены в результате мощного землетрясения на западе Ирана, где погибли более 400 человек, сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

"Были разрушены порядка 12 тысяч жилых построек", — приводит телеканал IRINN слова Салими.

Глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан ранее сообщил, что землетрясение повредило несколько исторических объектов и памятников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент Ирана Хасан Роухани во вторник посетил провинцию Керманшах, где произошло землетрясение, для оценки ситуации в ней. Иранский президент посетил в том числе район Саре-Поле-Зохаб, где было зафиксировано наибольшее количество жертв стихии.