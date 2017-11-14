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Обнаружили заключенного ИТУ «Нубарашен», сбежавшего из инфекционной больницы «Норк»


Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции Армении, обнаружили заключенного ИТУ «Нубарашен» Тельмана Алавердяна, сбежавшего  из инфекционной больницы «Норк». Он был найден в одном из домов села Артимет Араратского района, откуда  Тельмана Алавердяна подвергли приводу в отделение полиции Мараша. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сообщалось ранее, в управлении Кентрон-Норк-Мараш Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело в связи с побегом заключенного ИТУ «Нубарашен» Тельмана Алавердяна из инфекционной больницы «Норк».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, 10.11.2017 Тельман Алавердян, в связи с нездоровьем, был доставлен в больницу и помещен в палату.

По предварительным данным, воспользовавшись слабым контролем конвоиров, 14-го ноября, в  районе 04։00 Алавердян, под предлогом посещения санузла, сбежал через общий балкон.

В управлении Кемтрон-Норк-Мараш Следственного комитета Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 315 и ч.1 статьи 355.



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