В Сети появилось видео ожесточенной схватки тарантула и осы

Тропическая оса напала на тарантула, вдвое превышающего ее в размерах. Видео схватки опубликовано на YouTube. Как показано на кадрах, тарантуловый ястреб несколько раз ужалил паука, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сам тарантул сначала пытался сопротивляться противнику, но в конечном итоге замедлился и проиграл битву. Тарантуловые ястребы охотятся на пауков. Они парализуют жертву, и откладывают в нее яйца. Когда личинка осы вылупляется, она будет примерно в течение месяца питаться еще живым пауком, пока не вырастет во взрослое насекомое.