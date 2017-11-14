Ректор ЕГУ: Уверен, что объявившие голодовку студенты прислушаются к моему призыву

Ректор ЕГУ Арам Симонян призвал объявивших голодовку студентов воздержаться от дальнейшего незаконного развития процесса. «Арменпресс» побеседовал по этому поводу с ним.

- Г-н Симонян, в прессе говорится о том, что 5 студентов объявили бессрочную голодовку в связи с изменением права на отсрочку. Мы узнали, что голодовка проходит в одной из аудиторий факультета физики. Как вы прокомментируете эти сведения?

- К сожалению, студенты предпочли цивилизованным методам проявления своих требований радикальные. Сегодня с утра они заперлись в одной из аудиторий факультета физики и заявили, что проведут голодовку до тех пор, пока не будут выполнены их требования в связи с отменой отсрочек. Вследствие этого был нарушен весь учебный процесс, что является неприемлемым.

- Поговорило ли руководство ЕГУ с протестующими студентами? Какое решение вы видите на данный момент?

- Честно говоря, я вижу здесь явные элементы шантажа, направленные против общества, а конкретно – ЕГУ. Убедившись, что их призывы к забастовке не обеспечивают им армии единомышленников, молодые люди избрали этот путь. Объявление голодовки – их право, однако делать это в аудитории, лишая тысячи студентов их конституционного права на образование, является неприемлемым – я думаю. ЕГУ является учреждением общественного значения, здесь высоко ценится свобода слова и право на инакомыслие, однако подобное поведение является неприемлемым. Пользуясь случаем, хочу обратиться к студентам с призывом воздержаться от дальнейшего незаконного развития процесса. Формы протеста они должны избирать в рамках законодатеельства Армении.

- Как вы думаете, воспримут ли ваш призыв студенты в данный момент?

- Учитывая, что мы имеем дело с нормальными, интеллектуальными людьми, я уверен, что они к моему призыву прислушаются. Кроме того, с учетом того, что по окончании рабочего времени здания и строения ЕГУ переходят под охрану службы безопасности, они учтут, что в это время вход в здания и строения ЕГУ запрещен.