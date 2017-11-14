В ближайшие дни температура воздуха в Армении повысится. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении, в ближайшие несколько дней на территории Армении осадков не ожидается. Ветер западный, с порывами до 3-8 м/с.

Днем 15-го ноября температура воздуха повысится на 2-3 градуса. Так, во многих областях республики ожидается до +16…+18 градусов. В долинах Сюника днем столбик термометра поднимется до +17…+21 градусов.

В Ереване в ближайшие 5 дней осадков не ожидается. В дневные часы температура воздуха ожидается в +16 градусов.