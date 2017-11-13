Спикер НС Армении принял французского сенатора Кристофа Андре-Фрасса

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 13 ноября принял члена Сената Французской Республики Кристофа Андре-Фрасса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя визит сенатора в Армению, А.Баблоян обратился к армяно-французским отношениям, в основе которых многовековые историко-культурные связи двух народов.

А.Баблоян с удовлетворением констатировал развитие существующих между двумя странами межпарламентских отношений, подчеркнув заметный вклад групп дружбы.

Глава парламента обратился к проблемам борьбы с терроризмом, упрочения мира и объединения усилий стран Франкофонии в этих направлениях.

Кристоф Андре-Фрасса в свою очередь отметил тесное и динамичное сотрудничество НС Армении и обеих палат французского парламента.

В оценке сенатора, дружба двух народов насчитывает вековую давность и сегодня находится на высоком уровне.

Кристоф Андре-Фрасса обратился к предстоящему в будущем году в Армении Саммиту Международной организации Франкофонии (МОФ), подчеркнув важность этого события и для Франции, и для Армении.

Французский сенатор особо подчеркнул важность встреч руководителей государств Франкофонии, которые должны быть проведены наряду с Саммитом.

В завершение встречи А.Баблоян и Кристоф Андре-Фрасса обсудили организационные вопросы проведения Саммита МОФ.

Во встрече участвовала также глава делегации НС Армении в ПАФ М.Есаян.