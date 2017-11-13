МЧС Армении выразило готовность оказать содействие в спасательных работах в Иране

МЧС Армении установило связь с иранскими властями через посольство ИРИ в Армении и посольство Армении в ИРИ и выразило готовность оказать содействие в спасательных работах в Иране, а также при устранении последствий землетрясения. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МЧС Армении Нана Гндоян сказала, что команда МЧС Армении приведена в боевую готовность и ожидает ответа иранской стороны.

«По получении ответа они готовы немедленно выехать в Иран»,-сказала она.

Число жертв землетрясения превысило 200, есть более 2500 пострадавших, 70 тысяч человек остались без крова.

Двенадцатого ноября, в 22.18 по местному времени (18:18 по Гринвичу), сейсмологической сетью Национального центра сейсмической защиты МЧС Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 близ ирано-иракской границы, в 33 километрах севернее города Сарпол-э-Захаб (в провинции Керманшах, Иран). Очаг залегал на глубине 20 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 9-10 баллов. Землетрясение ощущалось в южных и центральных районах Армении, силой в 3 балла.

Президент Армении Серж Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и мужества, а раненым – скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президенту Исламской Республики Иран Эсхаку Джахангири в связи с разрушительным землетрясением на прилегающей к населенному пункту Азгале территории иранской провинции Керманшах, вследствие которого погибли сотни людей.

От имени Правительства Республики Армения и от себя лично он передал глубокие соболезнования дружественному народу Ирана, выражая готовность Армении принять участие в спасательных работах.