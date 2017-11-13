Время в Ереване: 11:07:36,   13 Ноябрь

Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президену ИРИ Эсхаку Джахангири


Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президенту Исламской Республики Иран Эсхаку Джахангири в связи с разрушительным землетрясением на прилегающей к населенному пункту Азгале территории иранской провинции Керманшах, вследствие которого погибли сотни людей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Многоуважаемый господин Джахангири,
С глубокой болью узнал о жертвах и разрушениях вследствие разрушительного землетрясения в провинции Керманшах Исламской Республики Иран.
От имени Правительства Республики Армения и от себя лично хочу передать наши глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Ирана, выражая нашу готовность принять участие в спасательных работах».

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации