Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президену ИРИ Эсхаку Джахангири
12:41, 13 Ноябрь, 2017
Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президенту Исламской Республики Иран Эсхаку Джахангири в связи с разрушительным землетрясением на прилегающей к населенному пункту Азгале территории иранской провинции Керманшах, вследствие которого погибли сотни людей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Многоуважаемый господин Джахангири,
С глубокой болью узнал о жертвах и разрушениях вследствие разрушительного землетрясения в провинции Керманшах Исламской Республики Иран.
От имени Правительства Республики Армения и от себя лично хочу передать наши глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Ирана, выражая нашу готовность принять участие в спасательных работах».