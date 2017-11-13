Член сборной Армении Григор Мхитарян стал чемпионом мира по самбо. Как передает «Арменпресс», в финальном поединке он одолел киргизского самбиста Мухаметала Ергишева.

По сведениям НОК Армении, с 10 по 12 ноября в Сочи проходит чемпионат мира по самбо, в котором на этот раз участвуют около 1000 самбистов из 93 государств.

Впервые в борьбу сильнейших самбистов вступят также представители Китая, Египта, Кот д'Ивуара, Сент-Люсии, Гонконга и Бангладеша. Делегация Армении отправилась на место проведения 8 ноября. В составе сборной Армении:

Женщины: Ася Лалазарян (48 кг), Сосе Баласанян (52 кг).

Мужчины (спортивное самбо): Тигран Киракосян (52 кг), Максим Манукян (57 кг), Артур Саакян (62 кг), Рафик Манукян (68 кг), Арсен Казарян (74 кг), Мгер Карапетян (82 кг), Эдик Петросян (90 кг), Арсен Ханджян (100 кг).

Мужчины (боевое самбо): Григор Мхитарян (52 кг), Эрнест Айрапетян (62 кг), Вачик Варданян (68 кг), Маврик Насибян (74 кг), Аветик Погосян (82 кг).

Сборную сопровождают тренеры Эрнест Мирзоян, Гагик Казарян, Агаси Галстян, Айк Аветисян, тренер-представитель Вовик Ходжаян, арбитр Эдуард Асланян. Возглавляет делегацию президент ФСА Левон Айрапетян.