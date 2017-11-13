Гражданин Турции, пытавшийся транспортировать через Армению в Грузию более 100 кг героина, арестован

Учитывая многочисленные запросы со стороны СМИ по поводу дела о контрабанде особо крупной партии героина из Ирана, СНБ Армении поясняет, что по данному случаю 10-го июля 2017 года было возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении, с учетом важности обеспечения тайны следствия, на данный момент целесобразно сообщить, что героин весом брутто 105 кг 100 г и нетто - 101 кг 830 г, был расфасован в виде 204 брикетов и был запрятан в грузовом автомобиле, принадлежащем иностранной компании. Пока еще невыясненые трое курдов заплатили водителю-гражданину Турции за то, чтобы тот перевез груз транзитом через территорию Армении в Грузию. 9-го июля указанный грузовой автомобиль пересек границу Армении на КПП «Мегри», однако попытка перевезти героин транзитом через территорию Армении в Грузию была пресечена.

На данный момент сведений об участии в этой попытке граждан Армении нет. По предварительным данным, эту партию наркотика планировалось водным путем доставить через Грузию в Европу; адресатом является транснациональный наркокартель.

Перевозчику груза предъявлено обвинение по ст. 266, 267 УК Армении, он арестован. Защита прав арестованного обеспечена, при содействии МИД Армении об инциденте оповещены власти Турции. Обвиняемый признал свою вину по указанному делу и дал показания. Проводятся масштабные мероприятия для проверки его показаний и выявления всей преступной цепочки, совместно с соответствующими службами сопредельных стран.

Следствие продолжается.

За 9 месяцев 2017 года в следственном отделе СНБ были расследованы 8 случаев контрабанды наркотиков в особо крупных размерах: в общем, было изъято 2 кг героина, 14 кг опиума и 3 кг метамфетамина.

В 3 случаях наркотики ввезли из ИРИ, по одному случаю – из США, Турции, Нидерландов.

В 2-х случаях были раскрыты попытки вывоза наркотиков из Армении в Канаду, а именно, почтой пытались отправить опиаты.

По указанным эпизодам обвинение было предъявлено 15 лицам, из коих 7 – граждане Армении, 8 – Ирана. По отношению к 13 обвиняемым уголовные дела последовали в суд.

Конфискованные наркотики были признаны вещдоками и были сданы на сохранение – вплоть до вынесения судебных актов по указанным делам.

В целях профилактики наркотрафика, СНБ Армении сотрудничает с другими правоохранительными структурами Армении и соответствующими службами иностранных государств.