Глава Европарламента оценил долг Великобритании при Brexit в €60 млрд

Великобритания должна выплатить Европейскому союзу при выходе страны из сообщества как минимум €60 млрд.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke.

"По моему мнению, это должны быть как минимум €60 млрд", - сказал он, отметив, что в случае, если Лондон откажется выплатить эту сумму, разницу придется покрывать гражданам других стран ЕС.

Глава ЕП также особо подчеркнул, что Brexit к установленному сроку - марту 2019 года - "возможен только в том случае, если удастся до конца текущего года достигнуть рамочного соглашения по трем важным пунктам" - по обеспечению прав граждан стран ЕС в Великобритании, по вопросам границы между Ирландией и Северной Ирландией и выплат Евросоюзу.



