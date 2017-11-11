Обладатель 9 «Грэмми» струнный квартет «Эмерсон» даст концерт в Ереване

В рамках Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» 11 ноября в к/з им.Арама Хачатуряна состоится концерт обладатель 9 «Грэмми», всемирно известного струнного квартета «Эмерсон».

Об этом Арменпресс сообщили в оргкомитете международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы».

Это первое посещение квартета «Эмерсон» нашей части света. Эта нью-йоркская группа уже полвека считается эталоном исполнительного искусства.

Музыкальный год завершится сольным концертом пианиста Евгения Кисина.

Международный музыкальный фестиваль «Ереванские перспективы» проводится под высоким патронатом президента Сержа Саргсяна при содействии Минкульта РА.

Основатель и художественный руководитель фестиваля – композитор Степан Ростомян.