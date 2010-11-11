Анонс мероприятий на 13 ноября
16:03, Ноябрь 11, 2017
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- 11:21 В дендропарке города Берд создан сквер эко-журналистов
- 11.11-16:51 Армения избрана членом Межправительственной конвенции ЮНЕСКО 1970г.
- 11.11-16:49 На юге Франции машина врезалась в толпу
- 11.11-16:03 Анонс мероприятий на 13 ноября
- 11.11-16:00 Обладатель 9 «Грэмми» струнный квартет «Эмерсон» даст концерт в Ереване
- 11.11-15:56 Предстоящие на 12 ноября мероприятия
- 11.11-15:35 Задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
- 11.11-15:13 Подведены итоги общегородского субботника
- 11.11-15:08 В Армении погода ожидается без осадков
- 11.11-14:33 В Турции вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти – Селина Доган
- 11.11-13:36 Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему
- 11.11-13:18 Армен Ашотян: предстоящее Соглашение ЕС-Армения – документ серьезного политического значения
- 11.11-13:13 На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие
- 11.11-12:58 В деле о нападении на 82-летнюю японку появился необычный «подозреваемый»
- 11.11-12:50 Камо Ареян участвовал в посадке деревьев и проследил за ходом субботника
- 11.11-12:46 СМИ: истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны, пилот погиб
- 11.11-12:29 Геноцид армян подготовил почву для Холокоста: NYT – о документальном фильме «Стремление к уничтожению»
- 11.11-12:09 Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
- 11.11-11:50 Россия и США договорились покончить с ИГ в Сирии
- 11.11-11:04 В Ереване гражданин упал с Давидашенского моста
- 11.11-11:00 На родине ценят нас всех – Элен Азарян советует сирийским армянкам не устремлять взор на другие страны
- 11.11-10:58 Европейские индексы снизились - 10-11-17
- 11.11-10:56 Американские индексы - 10-11-17
- 11.11-10:55 Цены на цветные металлы - 10-11-17
- 11.11-10:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 10-11-17
- 11.11-10:53 Цены на нефть снизились - 10-11-17
- 10.11-21:53 В полицию Армении с повинной обратился мужчина, который разыскивался Самарскими правоохранительными органами
- 10.11-21:32 Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 12
- 10.11-20:59 Предстоящие на 11 ноября мероприятия
- 10.11-20:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-17
- 10.11-20:37 Азиатские индексы - 10-11-17
- 10.11-20:25 В музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бронзового бюста маршала Баграмяна
- 10.11-18:55 В правительстве обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри
- 10.11-18:40 Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
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