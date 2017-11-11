На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие

5-11 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз из стрелковых орудий, произведя 1500 выстрелов в сторону армянских позиций.

Передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют ситуацией и уверенно несут боевую вахту.