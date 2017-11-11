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На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие


5-11 ноября  на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное  спокойствие.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения огня около 200 раз  из стрелковых орудий, произведя 1500 выстрелов  в  сторону армянских  позиций.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью владеют ситуацией и уверенно несут боевую вахту.

 

 



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