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СМИ: истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны, пилот погиб


Истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение в субботу во время боевых учений в южной провинции Фарс. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило Fars News Agency.

Инцидент произошел в 08:00 по местному времени (07:30 мск), о причинах падения самолета ВВС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана), данных нет.

По имеющейся информации, пилот погиб.





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