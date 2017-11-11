СМИ: истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны, пилот погиб

Истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение в субботу во время боевых учений в южной провинции Фарс. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило Fars News Agency.

Инцидент произошел в 08:00 по местному времени (07:30 мск), о причинах падения самолета ВВС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана), данных нет.

По имеющейся информации, пилот погиб.





