Молдова хочет перенять армянский опыт преподавания шахмат в школах: президент Молдовы

Молдова заинтересована в применении опыта Армении в преподавании шахмат в школах. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал находящийся с государственным визитом в Армении президент Молдовы Игорь Додон после визита в Академию шахмат Армении.

Додон, который был впечатлен Академией шахмат Армении, сказал, что подобных условий в Молдове не существует.

«Я рад, что в Армении есть такие места для развития шахмат. Представление опыта преподавания шахмат в школах для нас очень важно. Мы изучаем шахматные учебники армянских школ и планируем сделать то же самое в Молдове», - сказал он.

Игорь Додон также является президентом Федерации шахмат Молдовы с 2011 года.

«Я играю в шахматы каждый день онлайн как утром, так и вечером. Моя жена сегодня утром снова «поймала» меня за игрой в шахматы», - сказал он.

До посещения шахматной академии Игорь Додон также посетил коньячный завод в Ереване.

Ему очень понравился армянский коньяк, однако он сказал, что коньяк в Молдове тоже неплох. «Я думаю, что мы являемся конкурентами в этом отношении», - сказал он.