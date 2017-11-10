Состоялось заседание правительства Арцаха, посвященное обсуждению проекта государственного бюджета на 2018-ый год

Под председательством президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяна 10 ноября прошло заседание правительства, посвященное обсуждению проекта государственного бюджета на 2018-ый год.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, с соответствующими докладами выступили руководители ряда государственных структур.

В своем слове президент Саакян подчеркнул, что проект государственного бюджета прошел компетентное и всестороннее обсуждение, отметив, что проект может быть одобрен.

«Главный финансово-экономический документ нашей страны на будущий год отражает основные направления государственной политики и реалистичен по своей сути», - подчеркнул Саакян, добавив, что для его осуществления необходимо в первую очередь надлежащее выполнение всех намеченных программ, целевое применение бюджетных средств, обеспечение высокого уровня контроля за использованием средств, разработка и реализация реалистичных проектов.

«Первый этап формирования государственного бюджета на 2018-ый год можно считать завершенным. Затем проект в порядке, предусмотренным законодательством, будет представлен в Национальное собрание, где пройдут активные и предметные слушания», - отметил в своем выступлении президент Арцаха.

На заседании были также одобрены пакет законопроекта Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «О бюджетной системе НКР» и проектов сопутствующих законов.

Исполнительный орган республики одобрил пакет проекта изменений в налоговом законодательстве.

Члены правительства одобрили государственные целевые программы в сфере здравоохранения Республики Арцах, ежегодные программы на 2018-ый год по развитию физической культуры и спорта, социальной защите инвалидов, регулированию занятости, государственной поддержке малого и среднего бизнеса и утвердили списки мероприятий, предусмотренных этими программами.

Законопроекты и государственные программы, получившие одобрение исполнительного органа республики, будут представлены в установленном порядке в Национальное собрание в рамках проекта государственного бюджета Республики Арцах на 2018-ый год.