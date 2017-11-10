В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

У премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось совещание, в ходе которого обсуждались пакет, предусматривающий ряд законодательных изменений касательно решения проблем в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) и газовых баллонов, и порядок осуществления техосмотра автотранспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Было доложено, что вышеотмеченным пакетом предлагается лицензировать в Армении установление на автотранспортных средствах, работающих на сжиженном нефтяном газе, сжатом природном газе, газовых баллонов и проверку давления в соответствии с установленным графиком. Цель – повысить уровень безопасности граждан.

Законодательными изменениями планируются и другие контрольные мероприятия. Премьер счел необходимым максимальное упрощение механизма лицензирования, в деле повышения безопасности отметив важность расширения вовлеченности министерства по чрезвычайным ситуациям.

Карен Карапетян, с учетом представленных в ходе обсуждения предложений и возможных коррупционных рисков, поручил доработать пакет законодательных изменений и представить его в аппарат правительства.

Было доложено также, что в контексте проведения техосмотра автотранспортных средств планируется отменить талоны техосмотра, все автомобили в обязательном порядке подвергнуть техосмотру. Было указано, что данный процесс будет под электронным контролем, который осуществят министерство транспорта, связи и информационных технологий и Полиция РА.