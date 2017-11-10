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Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении


Президент Армении Серж Саргсян 10-го ноября   подписал ряд законов, принятых НС Армении: закон о принудительном исполнении судебных актов, закон о Службе принудительного исполнении судебных актов, закон об аудиторской деятельности, закон о вознаграждении должностных лиц, соглашение о воздушных перевозках между Арменией и Австрией, закон о лицензировании, закон о госпошлине, закон об оружии, закон о м кирном использовании атомной энергии, закон об отходах, закон о наркотиках и психотропных препаратах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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