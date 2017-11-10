Время в Ереване: 11:07:36,   10 Ноябрь

Майк Пенс выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США


Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США. Как передает «Арменпресс», об этом во время ежедневного брифинга с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

«Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США: членов наших дипмиссий, журналистов, а также представителей гражданского общества, которые происходят в условиях чрезвычайного положения. Вице-президент США Майк Пенс призвал обеспечить осуществление прозрачного и справедливого расследования во всех указанных случаях»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

Она особо подчеркнула, что вице-президент США Майк Пенс выразил озабоченность по поводу уголовных дел, возбужденных в Турции против граждан США. 

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации