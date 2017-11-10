Майк Пенс выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США

Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США. Как передает «Арменпресс», об этом во время ежедневного брифинга с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

«Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом выразил озабоченность по поводу ареста в Турции граждан США: членов наших дипмиссий, журналистов, а также представителей гражданского общества, которые происходят в условиях чрезвычайного положения. Вице-президент США Майк Пенс призвал обеспечить осуществление прозрачного и справедливого расследования во всех указанных случаях»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

Она особо подчеркнула, что вице-президент США Майк Пенс выразил озабоченность по поводу уголовных дел, возбужденных в Турции против граждан США.