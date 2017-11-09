Тигран Саркисян: «Перед евразийской интеграцией стоят глобальные вызовы и главный из них – скорость изменений во всех сферах деятельности»

О важнейших приоритетах развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказал Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая перед членами Совета Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации 8 ноября.

По мнению Тиграна Саркисяна, странам Союза необходимо сосредоточиться на структурных преобразованиях и сближении экономических политик государств-членов ЕАЭС. «Несмотря на выстроенную системную работу по устранению барьеров и препятствий на общем рынке Союза, мы все должны понимать, что их природа – это различия в экономической политике наших государств. Пока экономическая политика, скорость и глубина структурных реформ будут отличаться, мы будем иметь дело с различного вида препятствиями. На место устраненных придут новые. Поэтому ключевое значение имеет унификация норм и правил на наших общих рынках», – уверен Председатель Коллегии ЕЭК, передает Арменпресс.

К сближению ритмов экономического развития, как считает Тигран Саркисян, должны привести инициативы и совместные проекты по формированию евразийских брендов мирового масштаба. Еще одним ключевым драйвером станет согласованная политика в цифровой сфере, что позволит получить значительный синергетический эффект и реализовать совместные инициативы по развитию цифровой экономики стран Союза. «Мы должны двигаться согласованно, – полагает Председатель Коллегии ЕЭК. – Иначе получим новые барьеры уже по технологическому принципу».

Обеспечение мирового лидерства ЕАЭС в сфере логистики станет важным элементом развития евразийского интеграционного объединения. «Необходимо образовать «бесшовный коридор» между Европой и Азией, Севером и Югом и на практике реализовать принцип «единого окна», обсуждая с торговыми партнёрами вопросы гармонизации стандартов и требований в сфере транспорта», – считает Тигран Саркисян. Граждане стран Союза должны в большей степени ощущать позитивные эффекты интеграции. Кроме того, необходимо наладить сотрудничество в целях развития интеллектуального и кадрового потенциала стран Союза.

По оценке Председателя Коллегии ЕЭК, для решения стоящих перед Союзом задач объем переданных Комиссии полномочий пока недостаточен. В частности, Тигран Саркисян отметил, что в процессе формирования Союза на наднациональный уровень были переданы сферы таможенного и технического регулирования. Однако контрольные функции остались на национальном уровне, что ограничивает возможности по созданию единого правового поля для предпринимателей всех стран ЕАЭС. Выходом могло бы стать формирование системы, при которой вопросы контроля стали бы частью совместной компетенции стран Союза. Кроме того, ЕЭК необходимо предоставить право обращаться в Суд ЕАЭС в случае, если страны Союза не исполняют решения или нормы Договора о Союзе. Пока же Комиссия имеет лишь право уведомить правительство той или иной страны о необходимости их исполнения, а ее функции контроля за общим рынком ограничены мониторингом. Расширение полномочий ЕЭК позволит «во-первых, иметь должный механизм реакции в случае нарушения правил работы общего рынка, а во-вторых, – брать на себя ответственность и при необходимости выполнять роль «плохого полицейского», освобождая от этого амплуа партнёров по Союзу», – заявил Тигран Саркисян.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что одной из важнейших задач ЕАЭС является совершенствование системы управления. Поэтому частичное перераспределение полномочий позволит передать Коллегии технические вопросы выполнения интеграционных задач, одновременно повысив ответственность ЕЭК за свою работу.

Тигран Саркисян обратил внимание членов Совета Федерации, что «основой современных обществ является уже не производство товаров, а производство знаний. А это означает, что мы с вами должны создать экосистему, которая поможет нам развивать интеллектуальное творчество и генерировать инновации во всех сферах деятельности». Кроме того, инновационная экономика невозможна без цифровой трансформации рынков, инфраструктуры и системы принятия решений. И эти процессы страны Союза должны пройти вместе, считает Председатель Коллегии ЕЭК. Прорывом, по его мнению, может стать создание евразийских межотраслевых цифровых платформ. Для этого ЕАЭС нужен новый «план ГОЭЛРО», который может быть реализован на базе государственно-частного партнерства.

Тигран Саркисян поддержал идею интеграционного проекта, посвящённого созданию единого товарного знака и его защите на территории ЕАЭС. Формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности является важным этапом на пути модернизации экономик стран Союза.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с третьими странами, Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что основным направлением работы Комиссии на ближайшие годы должно стать углубление интеграционных процессов. В этом контексте внешнеэкономическая повестка рассматривается как возможность расширить рынки сбыта для предпринимателей ЕАЭС и импортировать современные технологии и инвестиции. Президенты стран Союза выделили семь переговорных треков со странами, с которыми могут быть заключены соглашения о зонах свободной торговли. В этот список вошли Китай, Иран, Израиль, Сингапур, Сербия, Индия и Египет.

Тигран Саркисян поддержал идею создания фондов, которые бы стимулировали межрегиональное сотрудничество. «Судя по международному опыту, это может придать серьезный импульс интеграции прежде всего приграничных регионов стран Союза», – сообщил Председатель Коллегии ЕЭК.

В рамках дискуссии Тигран Саркисян ответил на ряд вопросов, связанных с поддержкой производителей стран ЕАЭС, гармонизацией акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также проинформировал сенаторов о планах по формированию общих финансовых и энергетических рынков Союза.