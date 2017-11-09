В Анкаре проводится широкомасштабмая операция по обнаружению членов ИГИЛ
В офисе по борьбе с терроризмом полиции Анкары была начата широкомасштабмая операция по обнаружению членов ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».
Одновременная операция, проводимая синхронно по 250 адресам, позволила задержать 111 человек. Были конфикованы документы и прочие материалы.
Есть решение о задержании 245 подозреваемых.В АТО принимали участие около 1500 сотрудников полиции.
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