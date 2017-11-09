ЗАО «Айастани Анрапетутюн-Республика Армения» и «Анрапетутюн» присоединяются к «Арменпресс»

Правительство Армении приняло решение о переформировании ЗАО «Айастани Анрапетутюн-Республика Армения» и «Анрапетутюн» путем их присоединения к «Арменпресс». Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 9-го ноября.

В обосновании решения сказано, что необходимость в подобном переформировании вызвана тем, что функции всех трех ЗАО частично совпадают.

«В результате переформирования ЗАО «Айастани Анрапетутюн-Республика Армения» и «Анрапетутюн» путем их присоединения к «Арменпресс» станет возможно сконцентрировать ресурсы всех 3 организаций, с целью наилучшей организации их деятельности. Кроме того, объединение всех трех ЗАО позволит сэкономить бюджетные средства, оптимизировать дублируемые функции и сократит их, а также позволит наилучшим образом организовать работу отрасли»,- сказано в обосновании.

Полномочными представителями основателей ЗАО «Арменпресс» являются директор ГНKO «Центр общественных связей и информации» с 50% акций, пресс-секретарь премьер-министра Армении с 25% акций, начальник управления по информации и связям с общественностью администрации аппарата правительства Армении с 25% акций.