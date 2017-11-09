Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил пересмотреть программы развития областей Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру территориального управления и развития Армении Давиду Локяну до конца года пересмотреть и обновить годовые программы развития областей Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Одно дело – то, что было написано год назад, другое – то, что есть сегодня. Надо посмотреть свежим взглядом на те горизонты, которые они поставили себе. Надо также рассмотреть, были ли выполнены прошлогодние планы, проанализировать сделанное в результате укрупнения общин. В конце мы будем иметь рабочие планы - близкие к жизни, свежие, реалистичные, с новыми пунктами»,- заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.